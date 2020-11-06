Мясников перечислил болезни, которые обостряются в холодное время года

Фото: vk.com/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил болезни, которые обостряются в зимний период. По его словам, это артрит, псориаз, легочные и сердечно-сосудистые заболевания.

— Есть ряд психиатрические заболевания, которые имеют тенденцию к осенне-зимнему периоду. Зимой нервно-психические заболевания резко обостряются, — пояснил телеведущий, объяснив это изменением циркадных ритмов и изменением светового дня.

Мясников напомнил, что у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями холод может вызвать спазм сосудов. Болезни сердца могут проявляться внезапным переохлаждением.

— Мы знаем холодовую аллергию, когда человек на морозе покрывается пятнами. Надо или одеваться теплее, либо менять климат, либо пить антигистаминные, — считает врач.

Он призвал людей не кутаться самим и не надевать много одежды на детей. Видео опубликовано на YouTube.

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