Нужно подготовиться: синоптик предупредил о скорых заморозках

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Все чаще в новостях появляются пугающие заголовки типа «На Москву надвигается сибирская зима» и другие. «Вечерняя Москва» узнала у начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, насколько эти прогнозы реальны и какая погода на самом деле ждет жителей столицы.

Европейская зима

По мнению синоптика, в ноябре и декабре 2020 года никаких метеорологических потрясений не будет. Финал осени и вся зима в целом будут выше климатической нормы, однако в январе-феврале температура может быть немного ниже прошлогодних значений.

— Сейчас тренд на то, что за последние 5–10 лет наши зимы становятся похожи на европейские. В России нет таких суровых холодов, какие были, скажем, лет 50 назад. Если этой зимой и будут две-три волны холода, то столбик термометра все равно не покажет меньше минус 25 градусов. При этом ожидаются оттепели, то есть количество снега будет либо близко к норме, либо превысит ее. Но опять же снежный покров не будет таким плотным, каким его могли видеть в XIX–XX веках, — утверждает собеседник «ВМ».

Пестрая картина

Картина погоды по всей России сейчас достаточно пестрая, продолжает Варакин. Например, уже в ближайшие пару дней на востоке страны температура упадет примерно на десять градусов. Резкое похолодание придет вместе с метелями и снегопадами. Поэтому говорить о том, что Россию ждет теплая зима, не приходится, но относительно самой себя она действительно будет мягкой, подчеркивает эксперт.

— 30-градусных и более жестких морозов мы не ожидаем. Все обойдется без экстремальных параметров. Более того, вряд ли кого-либо удивят традиционные крещенские морозы, которые, вероятно, придут в январе на 3–5 дней, пускай и с метелью, — полагает глава ситуационного центра Росгидромета.

Пережить зиму

Предстоящие зимние месяцы не навредят ни метеозависимым людям, ни службам ЖКХ, которые вынуждены тратить большие деньги на борьбу с холодами, ни аграриям и их урожаю. По мнению Варакина, все они окажутся в плюсе благодаря мягкой зиме.

— Обычно мы уже к этому времени в ноябре получали несколько снежных зарядов, а теперь нам понадобится надеть обувь потеплее только на следующей неделе. К середине месяца и до его конца на юг, юго-восток и восток Подмосковья придут заморозки — до пяти градусов ниже нуля ночью. На юго-западе и западе столичного региона будет потеплее на один-два градуса, — прогнозирует синоптик.

Он добавил, что в Москве резкое похолодание (на восемь градусов) ожидается с воскресенья на понедельник, 9 ноября. Осадков почти не будет. Тем не менее автовладельцам рекомендовано менять резину на зимнюю уже сейчас, чтобы со следующей недели не подвергать себя опасности из-за гололедицы.

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