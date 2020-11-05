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Вильфанд: Предстоящая зима в России будет холоднее прошлогодней
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вильфанд: Предстоящая зима в России будет холоднее прошлогодней

Виктория Родимкина

Общество

Предстоящая зима в России будет холоднее прошлой, однако температура воздуха все равно будет выше нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в четверг, 5 ноября.

— Нынешняя зима будет холоднее по отношению к прошлому году, но по отношению к норме она ожидается выше или около нормы, — цитирует Вильфанда Интерфакс.

По его словам, скорее всего, зима не будет такой же аномальной, как минувшая.

Ранее Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает россиян в ноябре. По мнению специалиста, температура превысит норму по итогам месяца, однако будут и соответствия норме — 10 ноября ожидается похолодание.

Читайте также: Заморозки ожидаются в Москве на предстоящей неделе

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