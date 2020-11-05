Температура в ноябре в России превысит климатическую норму

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В России в ноябре температура воздуха превысит норму. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 5 ноября.

По его словам, долгосрочный прогноз дает погоду, превышающую норму, но ноябрь не будет однородным.

— По прогнозу на ближайшие пять дней, на карте европейская территория России не просто красного цвета, а малинового. К 10 ноября температура приблизится к своей норме, — цитирует Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

По словам специалиста, минувший октябрь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Кроме того, Вильфанд обратил внимание на погоду в сентябре. По его словам, в России в начале осени было очень тепло.

Ранее Вильфанд рассказал, что в России на следующей неделе ожидается резкое похолодание. Кроме того, он посоветовал москвичам «переобуться». Начало ноября в столице будет бесснежным, однако летнюю резину пора поменять на зимнюю.

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