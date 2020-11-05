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Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 ноября
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 5 ноября

Юлия Курганова

Город

В четверг, 5 ноября, несмотря на проходящий через столичный регион холодный атмосферный фронт, тепло пока не покинет Москву. Температура останется выше климатической нормы. Ожидается облачная погода, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит 7-9 градусов тепла. В Подмосковье температура ожидается плюс 5-10 градусов.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что такой тип погоды неблагоприятен для метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вегетативными и психо-эмоциональными расстройствами. Они порекомендовали внимательнее относиться к самочувствию, своевременно принимать лекарственные препараты, назначенные врачом, и нормализовать режим труда и отдыха.

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