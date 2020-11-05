Синоптик сообщил о резком похолодании в регионах центральной части России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Похолодание на 7-8 градусов ночью и 4-6 градусов днем ожидается в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в начале следующей недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— До конца недели теплая погода, но уже в понедельник будет переходный день, а затем начинается перестройка атмосферных процессов, и центр европейской России оказывается в холодной части антициклона. Ночные температуры будут от минус 2 до плюс 2, а дневные — 4-6 градусов, — сказал он.

Синоптик отметил, что пока не может сказать, насколько долго продлится такое похолодание, но добавил, что снега не ожидается, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Вильфанд посоветовал москвичам «переобуться» перед выходными. Начало ноября в столице будет бесснежным, однако летнюю резину пора поменять на зимнюю.

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