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Вильфанд посоветовал москвичам «переобуться» перед выходными
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Вильфанд посоветовал москвичам «переобуться» перед выходными

Юлия Ямпольская

Город

Начало ноября в столице будет бесснежным, однако летнюю резину пора начинать менять на зимнюю. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, до конца недели снега в городе не будет. Он также отметил, что в столице температура воздуха составит 8-10 градусов тепла.

—В четверг — 7-10 градусов в Москве, в пятницу — 6-8 градусов, в субботу — 5-10 градусов тепла. Понедельник будет таким переходным днем, максимальная температура прогнозируется от 3 до 8 градусов тепла. Со вторника, 10 ноября, по предварительным расчетам, ожидается понижение градусов на 5-6, и температура приблизиться к своей климатической норме, — уточнил Вильфанд.

Он также отметил, что с 10 ноября ожидается похолодание. Поэтому, по мнению Вильфанда, москвичам необходимо сменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю, передает Интерфакс.

— Выходные — время менять резину, потому что температура (скоро) будет близка к нулевой отметке. Даже если максимальная температура + 3 + 5 градусов, то все равно уже надо менять, потому что при понижении температуры летняя резина теряет свою эластичность, а зимняя резина предусматривает хорошее сцепление с дорогой, — заключил Вильфанд.

Также он посоветовал не ждать устойчивого снежного покрова в Москве до конца ноября.

Ранее сообщалось, что предстоящие выходные в Москве могут стать последними теплыми днями перед заморозками. Пословам синоптика, на следующей неделе погода вернется к климатической норме, ночью будут отрицательные температуры.

Читайте также: Синоптик назвала самый холодный день предстоящей недели в Москве

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