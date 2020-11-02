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Москвичам пообещали последние теплые выходные перед заморозками
Фото: Замятина Пелагия, «Вечерняя Москва»

Москвичам пообещали последние теплые выходные перед заморозками

Виктория Родимкина

Город

Предстоящие выходные в Москве могут стать последними теплыми днями перед заморозками. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 2 ноября.

По ее словам, на следующей неделе погода вернется к климатической норме, ночью будут отрицательные температуры.

— Я думаю, что 7 и, возможно, 8 число будут последними днями с такой теплой погодой, и температурный режим в столичном регионе вернется к норме. Это значит, что у нас и ночью будут наблюдаться отрицательные температуры, а дневная температура будет слабоположительной, — цитирует Татьяну Позднякову РИА Новости.

Ранее синоптик рассказала, какой будет погода в столице в День народного единства.

Читайте также: Синоптик назвала самый холодный день предстоящей недели в Москве

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