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Синоптик назвала самый холодный день предстоящей недели в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Синоптик назвала самый холодный день предстоящей недели в Москве

Виктория Родимкина

Город

Самым холодным днем предстоящей недели станет пятница, 6 ноября. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 2 ноября.

По ее словам, москвичей на этой неделей ожидает облачная погода с небольшими дождями, температура воздуха в среднем составит плюс 8 градусов.

— Температура воздуха будет претерпевать небольшие изменения, наиболее прохладным будет 6 ноября, днем ожидается около 7 градусов тепла, — сказала синоптик.

Она отметила, что 7 ноября погода снова станет теплее — днем будет до плюс 9 градусов, ночью — 4-6 градусов. Это примерно на шесть градусов превышает показатель климатической нормы, передает слова Поздняковой РИА Новости.

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