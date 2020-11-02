Синоптики рассказали о погоде в Москве в День народного единства
Теплая погода без осадков ожидается в Москве 4 ноября, в День народного единства. Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 2 ноября.
По ее словам, температура воздуха в среду в столице составит до плюс 10 градусов.
— У нас ожидается погода без осадков, довольно теплая: дневная температура будет плюс 8–10 градусов, — цитирует Позднякову РИА Новости.
Синоптик рассказала, что ночи на этой неделе также будут теплыми. Минимальная температура составит плюс 4–6 градусов.
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