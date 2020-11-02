Минувший октябрь в Москве оказался самым теплым за 40 лет наблюдений

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Октябрь 2020 года в столице стал рекордно теплым за длительный период метеонаблюдений. Об этом сообщается на портале «Метеоновости» в понедельник, 2 ноября.

Уточняется, что октябрь этого года стал самым теплым с 1879 года. В 2020 году средняя температура во второй месяц осени составляла 9 градусов, что на 4,1 градуса выше нормы. Прежний рекорд был зафиксирован на отметке 3,9 градуса.

— Максимальная температура воздуха на ВДНХ наблюдалась 2 октября — плюс 19,8 градуса, а самая холодная ночь была 21 октября с температурой плюс 0,7 градуса, — уточнили в сообщении.

По количеству выпавших осадков месяц оказался близким к значениям нормы. На ВДНХ зафиксировали 54,8 миллиметра осадков, тогда как норма октября составляет 59 миллиметров.

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