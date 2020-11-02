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Синоптик сообщил, что грядущая зима будет холоднее предыдущей
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Синоптик сообщил, что грядущая зима будет холоднее предыдущей

Юлия Курганова

Общество

Жителей России ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Все-таки очевидно, что грядущая зима будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов, — сказал он.

Синоптик отметил, что в прошлом году воздушные массы, которые сформировались над Атлантикой, почти всю зиму определяли режим погоды. Они проникали не только в европейскую часть России, но и за Урал и дальше, в Азиатскую часть.

Вильфанд добавил, что прогноз на зиму менее точен, чем кратковременные прогнозы погоды. Но все-таки отдельные процессы можно успешно предугадать. В случае с грядущей зимой специалисты предполагают, что температуры будут выше нормы, но отклонения будут меньше, чем годом ранее, передает РИА Новости.

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