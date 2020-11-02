Синоптик сообщил, что грядущая зима будет холоднее предыдущей

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Жителей России ожидает неоднородная, но более холодная зима, чем годом ранее. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Все-таки очевидно, что грядущая зима будет неоднородной и не такой теплой, как в прошлом году. Тепло было связано с зональным переносом: с переносом очень теплых воздушных масс с запада и юго-запада. В этом году мы не прогнозируем такой ситуации. Будет гораздо больше волнообразных процессов, — сказал он.

Синоптик отметил, что в прошлом году воздушные массы, которые сформировались над Атлантикой, почти всю зиму определяли режим погоды. Они проникали не только в европейскую часть России, но и за Урал и дальше, в Азиатскую часть.

Вильфанд добавил, что прогноз на зиму менее точен, чем кратковременные прогнозы погоды. Но все-таки отдельные процессы можно успешно предугадать. В случае с грядущей зимой специалисты предполагают, что температуры будут выше нормы, но отклонения будут меньше, чем годом ранее, передает РИА Новости.

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