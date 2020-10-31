«Совершенно чудесная осень»: Вильфанд рассказал о погоде в ноябре

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Октябрь 2020 года в Москве с большой долей вероятности станет самым теплым за всю историю наблюдений. Об этом «Вечерней Москве» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, вероятность того, что прошлый рекорд 1967 года будет побит, уже составляет 98 процентов.

— Сейчас можно с большой уверенностью говорить, что средняя температура за месяц будет на 0,7–0,8 выше, чем прошлый рекорд в 9 градусов, — рассказывает Вильфанд. — Тем не менее это не обещание, а лишь большая доля вероятности. После окончания октября нам понадобится еще около суток, чтобы перепроверить и оценить все полученные данные.

Заморозков не будет и в первые числа ноября. Температура до конца рабочей недели по-прежнему будет выше нормы. Так что прихода зимы синоптики пока не ожидают.

— У нас вообще была совершенно чудесная осень, — замечает Вильфанд. — Фантастическое бабье лето в сентябре, которое длилось до середины октября. Да и сейчас температура выше климатической нормы на 3 градуса. Со вторника мы ожидаем антициклон, до конца рабочей недели температура будет на 6-7 градусов выше нормы, без осадков, поскольку погодой над столицей станет управлять антициклон. Вообще прогноз на ноябрь ожидается теплым по всей территории России, но именно в Москве и области он будет выше среднемесячных показателей.

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ни о каком снеге говорить пока не приходится. Средняя дата установления покрова, когда сугробы не тают уже до апреля, — конец ноября, хотя, конечно, бывают и исключения, говорит собеседник «ВМ»:

— Кажется, в 2016 году, впервые за историю наблюдений, снег выпал 31 октября и остался на всю зиму. Бывает и так, что за весь сезон покров так и не устанавливается, как в прошлом году. Так что дата эта очень изменчивая. Пока, по всем нашим моделям, снега ждать не приходится. Вообще, предсказывать осадки зимой намного проще, чем летом. Физико-математические модели прекрасно описывают горизонтальные движения воздушных масс. Представляете, за 20 лет снегопад не был предсказан только один раз, так что в этом отношении москвичи могут чувствовать себя спокойно и наслаждаться прекрасной теплой погодой.

Вильфанд заверил, что пока заморозки москвичам не грозят, только иногда ночная температура может опускаться до –1 градуса. Днем же горожане могут продолжать радоваться теплым осенним дням, заключил синоптик.

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