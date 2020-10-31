Вильфанд пообещал россиянам теплую зиму

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зима в стране ожидается теплая.

В частности, в декабре синоптики прогнозируют превышение температурной климатической нормы на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии.

В январе и феврале во многих субъектах РФ также ожидается теплая для зимы погода.

При этом эксперт указал, что это не значит, что обойдется без морозов — погода будет неоднородная, сообщает ТАСС.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные 31 октября и 1 ноября.

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