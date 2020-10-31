Вильфанд пообещал россиянам теплую зиму
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зима в стране ожидается теплая.
В частности, в декабре синоптики прогнозируют превышение температурной климатической нормы на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии.
В январе и феврале во многих субъектах РФ также ожидается теплая для зимы погода.
При этом эксперт указал, что это не значит, что обойдется без морозов — погода будет неоднородная, сообщает ТАСС.
Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные 31 октября и 1 ноября.
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