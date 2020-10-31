Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вильфанд пообещал россиянам теплую зиму
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вильфанд пообещал россиянам теплую зиму

Татьяна Плотникова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что зима в стране ожидается теплая.

В частности, в декабре синоптики прогнозируют превышение температурной климатической нормы на севере европейской территории России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии.

В январе и феврале во многих субъектах РФ также ожидается теплая для зимы погода.

При этом эксперт указал, что это не значит, что обойдется без морозов — погода будет неоднородная, сообщает ТАСС.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные 31 октября и 1 ноября.

Читайте также: Гидрометцентр пообещал россиянам теплый ноябрь

Гидрометцентр РоссииРоман Вильфандзима
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Люблю одну, а сплю с другой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пробейте, пожалуйста, килограмм семечек

Елена Андреева
Елена Андреева

Первые признаки улучшения

Николай Цискаридзе
Николай Цискаридзе

Почему интерес к балету иссякает

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Стоит ли сегодня покупать квартиру

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прощание с Аввой

Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина

Фейки о ковиде: как их распознать и уничтожить

Все мнения
О проекте