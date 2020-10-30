Гидрометцентр пообещал россиянам теплый ноябрь

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В последний осенний месяц на большей части территории России ожидается температура, превышающая климатическую норму ноября, рассказали в Гидрометцентре.

Синоптики полагают, что показатель превысит на один-два градуса средние месячные значения в большинстве субъектов РФ — в том числе на Урале, на Таймыре, в Якутии, в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, Магаданской области и на Чукотке.

В Калмыкии, Астраханской области, в Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа прогнозируется температура в пределах нормы.

Месячное количество осадков в ноябре, по мнению специалистов, на большей части территории останется на уровне среднего многолетнего значения. Превышение показателя ожидается на юго-западе Сибири, на севере Таймыра, на севере Иркутской области, на севере Бурятии, на севере Забайкальского края, на севере Хабаровского края и на юге Камчатского края.

При этом в Саратовской и Оренбургской областях, в Южном федеральном округе, Ставропольском крае осадков, по мнению синоптиков, будет меньше нормы, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что ноябрь в столице будет засушливым, снега и гололеда не ожидается даже при ночных заморозках.

Читайте также: «Значимая аномалия тепла»: москвичам рассказали, какой будет зима