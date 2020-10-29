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Москвичам рассказали о теплой зиме в столице
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичам рассказали о теплой зиме в столице

Юлия Ямпольская

Город

Зима в Москве ожидается мягкой. Температура будет выше нормы на несколько градусов, аномальным по теплу станет январь. Об этом в четверг, 29 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что декабрь по осадкам будет укладываться в климатическую норму.

— Январь меня больше всего беспокоит, он внесет значимую аномалию тепла, как минимум выше нормы на 3,5-4 градуса, причем в эпицентре тепла окажется Центральная Россия, — цитирует синоптика РИА Новости.

Однако специалист уточнил, что такой теплой зимы, как в прошлом году, не будет.

— Зимний сезон будет подтверждать тренд на особый вклад на глобальное потепление, зима в этом смысле более аномалийна в тепловом варианте, чем летний период, — заключил Тишковец.

Ранее стало известно, каким будет ноябрь в Москве. Отмечается, что осадков в течение месяца будет мало. По ночам столбик термометра опуститься ниже нуля.

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