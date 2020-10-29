Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Погода с марсианской пылью»: синоптик рассказал, каким будет ноябрь в Москве
/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Погода с марсианской пылью»: синоптик рассказал, каким будет ноябрь в Москве

Юлия Ямпольская

Город

Ноябрь в столице будет засушливым, снега и гололеда не ожидается даже при ночных заморозках. Об этом в четверг, 29 октября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, осадков в течение месяца будет мало. По ночам столбик термометра опуститься ниже нуля.

— Это будет сухая погода с такой марсианской пылью. Но на фоне отсутствия осадков это не будет приводить к гололедным явлениям и приходам осадков в виде снега, потому что осадков не будет, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он также добавил, что снег в столице ожидается 28 ноября.

— Я думаю, что и это слишком оптимистично, как бы это не перешло на декабрь, — заключил Тишковец.

Ранее он сообщил, что октябрь 2020 года в Москве станет самым теплым за всю историю. Средняя температура в Москве достигла 9,5 градуса выше ноля. Самый теплый октябрь зафиксировали в 1967 году с температурой плюс 9 градусов.

Читайте также: Синоптики спрогнозировали аномально теплое начало ноября в столице

погода в Москвеосенняя погодаМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Зовите меня бабушкой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Почему мы перестали доверять

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Урод — это не ругательство

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Россия vs США: ракетно-ядерная дипломатия

Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Все мнения
О проекте