«Погода с марсианской пылью»: синоптик рассказал, каким будет ноябрь в Москве

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Ноябрь в столице будет засушливым, снега и гололеда не ожидается даже при ночных заморозках. Об этом в четверг, 29 октября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, осадков в течение месяца будет мало. По ночам столбик термометра опуститься ниже нуля.

— Это будет сухая погода с такой марсианской пылью. Но на фоне отсутствия осадков это не будет приводить к гололедным явлениям и приходам осадков в виде снега, потому что осадков не будет, — цитирует эксперта РИА Новости.

Он также добавил, что снег в столице ожидается 28 ноября.

— Я думаю, что и это слишком оптимистично, как бы это не перешло на декабрь, — заключил Тишковец.

Ранее он сообщил, что октябрь 2020 года в Москве станет самым теплым за всю историю. Средняя температура в Москве достигла 9,5 градуса выше ноля. Самый теплый октябрь зафиксировали в 1967 году с температурой плюс 9 градусов.

Читайте также: Синоптики спрогнозировали аномально теплое начало ноября в столице