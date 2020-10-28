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Синоптики спрогнозировали аномально теплое начало ноября в столице
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Синоптики спрогнозировали аномально теплое начало ноября в столице

Захар Чайченко

Общество

Заместитель начальника ситуационного центра Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анатолий Цыганков сообщил, что жителей столицы встретит аномально теплая погода в начале ноября. Синоптик уточнил, что температура превысит норму на два-три градуса.

С его слов, давление начнет повышаться, и с понедельника по четверг москвичей ожидает переменная облачность без осадков, а ночью с воскресенья на понедельник температура понизится в пределах от минус двух до плюс четырех градусов тепла. Цыганков добавил, что второго и третьего ноября в столице будет от четырех до 10 градусов тепла и четвертого ноября погода станет значительно облачнее.

Синоптик уточнил, что в предстоящие выходные, 31 октября и первого ноября, температура останется выше нормы. Плюс семь-девять градусов ожидаются днем в субботу, а в воскресенье от плюс трех до восьми градусов, передает Агентство городских новостей «Москва».

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теплая и солнечная погодаклиматические аномалииПогодные аномалии в столице
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