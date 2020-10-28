Похолодание и дождь пообещали москвичам в выходные

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Небольшой дождь, северо-восточный ветер и температура до плюс девяти градусов ожидаются в столице в предстоящие выходные. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 28 октября.

Ранее сообщалось, что в Москве 28 и 29 октября ожидается не по сезону теплая погода — до плюс 12 градусов.

— В выходные характер погоды немного изменится, потому что погода будет более облачной, и местами возможен небольшой дождь. Дневная температура в городе на оба дня плюс 7–9 градусов, по области — от 3 до 10 градусов тепла, — цитирует Татьяну Позднякову РИА Новости.

По словам синоптика, 31 октября в городе ожидается северо-восточный ветер.

Ранее синоптики рассказали о погоде в европейской части России 1 ноября.

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