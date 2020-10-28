Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Похолодание и дождь пообещали москвичам в выходные
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Похолодание и дождь пообещали москвичам в выходные

Виктория Родимкина

Город

Небольшой дождь, северо-восточный ветер и температура до плюс девяти градусов ожидаются в столице в предстоящие выходные. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 28 октября.

Ранее сообщалось, что в Москве 28 и 29 октября ожидается не по сезону теплая погода — до плюс 12 градусов.

— В выходные характер погоды немного изменится, потому что погода будет более облачной, и местами возможен небольшой дождь. Дневная температура в городе на оба дня плюс 7–9 градусов, по области — от 3 до 10 градусов тепла, — цитирует Татьяну Позднякову РИА Новости.

По словам синоптика, 31 октября в городе ожидается северо-восточный ветер.

Ранее синоптики рассказали о погоде в европейской части России 1 ноября.

Читайте также: Синоптики сообщили о погоде в Москве 28 октября

погода в Москвепогода в выходныепрогноз погоды
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Федор Попов
Федор Попов

Хорошего кино много не бывает

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

История вашей семьи: помните, храните, берегите

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Что опаснее — ковид или паника вокруг него

Все мнения
О проекте