В Гидрометцентре сообщили о погоде 1 ноября в центре европейской части РФ

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Температура днем 1 ноября в центре европейской части России опустится до плюс 4-6 градусов, но все еще будет превышать норму. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— В субботу и воскресенье, первый день ноября, температура тоже будет выше нормы, хотя и понизится: днем от 5 до 10. В воскресенье, возможно, температура будет до 4-6 градусов. Она будет все-таки превышать норму на 2-3 градуса, — сообщил он.

Синоптик добавил, что 1 ноября будет облачная погода и пройдет небольшой дождь, снега пока не ожидается.

Также Вильфанд отметил, что в центре европейской части России комфортная погода сохранится до конца рабочей недели, сообщает РИА Новости.

Читайте также: Теплую погоду с южным ветром пообещали москвичам на этой неделе