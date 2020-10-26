Теплую погоду с южным ветром пообещали москвичам на этой неделе

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве на текущей неделе ожидается теплая, сухая погода с южным ветром, дождь может пойти только в пятницу. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в понедельник, 26 октября.

По ее словам, погоду в городе на этой неделе будет определять область повышенного атмосферного давления. Небольшой дождь может пойти только в пятницу во второй половине дня. При этом ночи в столице останутся довольно теплыми.

— Дневная температура в городе будет колебаться у отметки плюс 10-12 градусов, по области от 5 до 12 градусов, — цитирует Позднякову РИА Новости.

По мнению синоптика, в городе сохранится южное направление ветра, перемен в сторону похолодания в Москве не ожидается.

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