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Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы «бабью осень»
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Евгений Тишковец пообещал жителям Москвы «бабью осень»

Юлия Ямпольская

Город

Синоптик Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидается в России. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram.

Специалист отметил, что начиная с воскресенья, 25 октября, на погодных условиях в стране скажется влияние антициклона с запада, поэтому солнце станет выглядывать чаще. Температура днем поднимется до 11 градусов.

На следующей неделе в средней полосе России столбик термометров окажется на 5–6 градусов выше нормы. Под утро воздух будет остывать до 1–6 градусов выше ноля.

Будут преобладать южные ветры со скоростью не более 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление окажется высоким — до 755 миллиметров ртутного столба.

— И хотя такого термина в метеорологии не существует, но можно сказать, что москвичей на предстоящей неделе ждет бабья осень. Текущий октябрь пока идет по климатическому графику самого теплого в истории регулярных метеонаблюдений и имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года, — заключил Тишковец.

Ранее сообщалось, что «желтый» уровень опасности объявили в Московской области из-за тумана в ночь на понедельник, 26 октября. Синоптики отметили, что предупреждение действует с 22:00 25 октября до 07:00 26 октября.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе

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