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Москвичам пообещали теплую и сухую погоду на предстоящей неделе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичам пообещали теплую и сухую погоду на предстоящей неделе

Юлия Захарова

Город

Москвичам пообещали теплую и сухую погоду на предстоящей неделе. Об этом рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, такая погода обусловлена господством антициклона. Температура превысит климатическую норму на три–четыре градуса.

— Осадков не будет, будут часто прояснения, солнышко, что, безусловно, приятно в конце октября. В воскресенье еще ожидаем небольшие дождики, а с понедельника уже все, — отметил синоптик.

По его словам, в столице ожидается аномально теплая неделя. Воздух будет прогреваться до 9–11 градусов, ночные температуры составят 0–5 градусов, местами выше.

Текущая неделя завершится довольно теплым для октября днем, столбики термометров зафиксируются на отметке в 8–10 градусов. В начале новой недели будет еще теплее, такая погода продержится как минимум до следующих выходных, передает ТАСС.

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