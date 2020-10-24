Москвичам пообещали «бабью осень»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

На следующей неделе в Москве ожидается до плюс десяти градусов. Об этом в субботу, 24 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

— На следующей неделе у нас «бабья осень»: без осадков, ночами плюс 1–6, днем около плюс 10, — цитирует синоптика РИА Новости.

Он добавил, что в столице «сохраняется тепло».

Ранее стало известно, что в субботу, 24 октября, столичный регион будет находиться в южной части циклона. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9–11 градусов. В Подмосковье температура ожидается 6–11 градусов тепла.

Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов.

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