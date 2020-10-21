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Синоптики назвали самый теплый день в Москве на текущей неделе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптики назвали самый теплый день в Москве на текущей неделе

Виктория Родимкина

Город

Температура воздуха в Москве в предстоящую субботу превысит климатическую норму на 4 градуса. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 21 октября.

Она уточнила, что погода на выходных в городе будет разной.

— Субботний день будет довольно комфортный, потому что существенных осадков не ожидается и температура воздуха будет высокой — выше климатической нормы градуса на четыре, — цитирует Позднякову РИА Новости.

По ее словам, ночью 24 октября в городе ожидается плюс 6–8 градусов, днем — около 10 градусов тепла. В воскресенье в столицу придет холодный атмосферный фронт. Погода будет облачной, температура понизится до плюс 7 градусов днем, добавила синоптик.

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