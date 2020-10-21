Москвичам пообещали кратковременное возвращение теплой погоды

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Ряд регионов Центрального федерального округа России ожидает потепление в ближайшие дни. Такой прогноз сделал глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

По его словам, температура повысится в четверг, 22 октября.

— Мы вернемся в такую теплую и хорошую осень, хоть и с дождями, но без заморозков. На 1,5-2 градуса температура будет выше нормы в среднем по ЦФО, — подчеркнул синоптик.

В частности, в Москве в четверг, 22 октября, воздух прогреется до шести-восьми градусов, в пятницу, 23 октября, столбики термометров зафиксируются на отметке в 12-14 градусов. В выходные будет чуть прохладнее — в субботу, 24 октября, температура составит от шести до 11 градусов, а в воскресенье, 25 октября — от четырех до девяти градусов.

Варакин отметил, что рекордные показатели можно будет наблюдать в регионах Черноземья. 22 октября воздух прогреется до 10-15 градусов, а 23 октября — до 18 градусов.

Тем не менее, как сообщил метеоролог, теплая погода установится в ЦФО ненадолго, заморозки вернутся уже к концу недели, передает ТАСС.

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