Москвичам рассказали, что снег ожидается в ближайшие три дня

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Осадки в виде снега ожидаются в столичном регионе в ближайшие трое суток. Об этом заявил заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, снег вероятен в ночное время.

— Сегодня ночью может быть снег, так как температура ожидается в пределах 0 — плюс 2, а по области от минус 2 до плюс 3 градусов. Это означает, что осадки могут быть и жидкими, и в виде снега, — цитирует Киктева агентство городских новостей «Москва».

Представитель Гидрометцентра уточнил, что дне температура повышается, поэтому вероятность появления снега уменьшается. К концу недели и вовсе ожидается потепление. Температура воздуха повысится до отметок выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что первый снег выпал в ряде регионов России. Например, в Нижнем Новгороде, Волгограде, Карелии, Псковской области, Череповце и не только.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 октября