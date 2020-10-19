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Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 октября
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 19 октября

Юлия Курганова

Город

В понедельник, 19 октября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 5-7 градусов. В Подмосковье температура ожидается 2-7 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что характер погоды в столичном мегаполисе, по медицинской оценке, дискомфортный, влажно-прохладный с преобладанием гипоксического эффекта. Для метеочувствительных лиц, которые страдают хроническими заболеваниями суставов, органов дыхания, особенно с сопутствующей дыхательной и кислородной недостаточностью, это наиболее неблагоприятные внешние условия. Лечение и профилактика должна проводиться под контролем врача.

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