Синоптик предупредил о гололедице на дорогах в Европейской России

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

По ночам температура в центре Европейской России в предстоящую неделю будет находиться около нулевой отметки, на фоне осадков это приведет к промерзанию дорог и появлению гололедицы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В течение этой недели прогнозируются облачная погода и дожди, даже небольшой снежок будет появляться, потому что ночные температуры близки к нулевым отметкам: до минус 2-3 градусов. Будет усиливаться скольжение на дорогах, когда температура около нулевой отметки. Чуть-чуть выпадет дождь, и начинается небольшое подмерзание, гололедица появляется, — сказал он.

Синоптик добавил, что днем температура воздуха будет плюс 5-7 градусов, передает РИА Новости.

Вильфанд отметил, что такая погода будет характерна для центра Европейской России.

Ранее сообщалось, что синоптики ожидают первый снег и «барическое дно». Начало недели в столице, по словам эксперта, пройдет в тылу циклона. То есть сохранится холодная погода: в ночные часы ожидается около нуля градусов, заморозки.

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