Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптик предупредил о гололедице на дорогах в Европейской России
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Синоптик предупредил о гололедице на дорогах в Европейской России

Юлия Курганова

Общество

По ночам температура в центре Европейской России в предстоящую неделю будет находиться около нулевой отметки, на фоне осадков это приведет к промерзанию дорог и появлению гололедицы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— В течение этой недели прогнозируются облачная погода и дожди, даже небольшой снежок будет появляться, потому что ночные температуры близки к нулевым отметкам: до минус 2-3 градусов. Будет усиливаться скольжение на дорогах, когда температура около нулевой отметки. Чуть-чуть выпадет дождь, и начинается небольшое подмерзание, гололедица появляется, — сказал он.

Синоптик добавил, что днем температура воздуха будет плюс 5-7 градусов, передает РИА Новости.

Вильфанд отметил, что такая погода будет характерна для центра Европейской России.

Ранее сообщалось, что синоптики ожидают первый снег и «барическое дно». Начало недели в столице, по словам эксперта, пройдет в тылу циклона. То есть сохранится холодная погода: в ночные часы ожидается около нуля градусов, заморозки.

Читайте также: «Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра продлили в Москве

гололедицасиноптикРоман Вильфанд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте