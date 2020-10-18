«Желтый» уровень погодной опасности из-за ветра продлили в Москве

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Москве и Подмосковье действует «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, его продлили до конца понедельника, 19 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ в воскресенье, 18 октября.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Предупреждение о ветре будет действовать до 23:00 19 октября. Порывы ветра в столичном регионе могут достигать 20 метров в секунду, уточнили на сайте.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице 18 октября.

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