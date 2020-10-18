Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 15 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Более 15 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

Виктория Родимкина

Город

В Москве в ночь на воскресенье, 18 октября, выпало более 15 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в воскресенье.

— В Москве, по данным на 6 утра, выпало 10 миллиметров осадков, это 17 процентов от месячной нормы. По области местами выпало до 17 миллиметров, — цитирует Леуса РИА Новости.

Он отметил, что в Московской области местами был зафиксирован снег, в частности на метеостанциях Волоколамска, Дмитрова, Шереметьева и Домодедова. В столице дождь со снегом был замечен в вечером в субботу, 17 октября.

Читайте также: Вильфанд призвал не ждать возвращения бабьего лета

погода в Москведождьпрогноз погоды
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спросите у Лев Палыча, а не у Гугла

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Трагедия под Парижем: вам отрежут голову

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не стоит носить во рту унитаз

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Как России наказать Реджепа Эрдогана

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Таинственные следы на крымских камнях

Оксана Крученко
Оксана Крученко

От многоженства до купания коров: нет предела толерантности

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Наследство: хлам или исторические ценности

Все мнения
О проекте