Более 15 процентов месячной нормы осадков выпало в Москве за ночь

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Москве в ночь на воскресенье, 18 октября, выпало более 15 процентов месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в воскресенье.

— В Москве, по данным на 6 утра, выпало 10 миллиметров осадков, это 17 процентов от месячной нормы. По области местами выпало до 17 миллиметров, — цитирует Леуса РИА Новости.

Он отметил, что в Московской области местами был зафиксирован снег, в частности на метеостанциях Волоколамска, Дмитрова, Шереметьева и Домодедова. В столице дождь со снегом был замечен в вечером в субботу, 17 октября.

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