Вильфанд призвал не ждать возвращения «бабьего лета»

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в текущем году «бабье лето» уже не вернется.

Как пояснил Вильфанд, термин «бабье лето» означает температуру 17-19 градусов, однако настолько теплая погода больше не предвидится.

— Должна быть настолько теплая погода, чтобы можно было выйти без головного убора, без куртки, — отметил эксперт.

При этом в текущем году «бабье лето» продолжалось рекордно долго — до середины октября, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 октября