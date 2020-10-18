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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 октября

Татьяна Плотникова

Город

В воскресенье, 18 октября, погоду в столичном регионе будет определять активный циклон и связанные с ним атмосферные фронты. Они принесли облачную погоду и дожди.

В Москве температура воздуха поднимется не выше пяти-семи градусов, в Подмосковье ожидается от двух до семи градусов тепла.

Ветер прогнозируется юго-западный, со скоростью до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 80 процентов, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил россиян об аномальной погоде в ближайшие дни.

Читайте также: Первый мокрый снег прошел в Москве

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