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Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной погоде в ближайшие дни

Татьяна Плотникова

Общество

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни жителей ряда регионов страны ожидает аномальная погода.

По словам эксперта, в отдельных субъектах РФ будет стоять не по сезону теплая погода. В частности, на севере Якутии и на Камчатке температура на 12-14 градусов превышает климатическую норму.

На северо-западе и в центральных регионах России, напротив, прогнозируется аномальное похолодание. К середине недели там ожидается температура на один-два градуса ниже нормы.

В Москве 18 октября синоптики обещают шесть-восемь градусов выше нуля, к среде, 21 октября, похолодает до одного-шести градусов, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что столичные городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды.

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Гидрометцентр РоссииРоман Вильфанданомальная погода
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