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«Барическое дно»: москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления
Осень / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Барическое дно»: москвичей предупредили о резком падении атмосферного давления

Юлия Ямпольская

Город

Синоптики спрогнозировали в столице резкое падение атмосферного давления. Об этом в субботу, 17 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что изменения скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

— Ожидается резкое падение атмосферного давления на самое барическое дно — с 751 до 733 миллиметров ртутного столба, — предупредил жителей столицы синоптик.

По его словам, в воскресенье, 18 октября, в столице и области выпадет треть месячной нормы осадков.

— В конце ночи и утром в воскресенье местами станет примешиваться и мокрый снег, который пройдет преимущественно по северу Подмосковья — по дуге Сергиев Посад, Клин, Дубна, Талдом, Дмитров, — цитирует метеоролога РИА Новости.

Ночью в столице будет плюс 2-4 градусов, днем столбик термометра поднимется до 5-7 градусов. Также эксперт отметил, что во второй половине дня в воскресенье, 18 октября, будет сильный ветер.

— Возможно падение различных конструкций, — заключил Тишковец.

Ранее стало известно, что городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий.

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