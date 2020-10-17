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Субботняя ночь в столице стала самой холодной с начала осени
Фото: freepik.com

Субботняя ночь в столице стала самой холодной с начала осени

Ростислав Зубков

Город

В ночь на субботу, 17 октября, в Москве похолодало до плюс 1,9 градуса. Это самое низкое температурное значение за весь сезон, заявили в столичном метеобюро.

— Прошедшая ночь стала самой холодной в городе с начала осени, — приводит Интерфакс заявление синоптиков.

По опыту многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры для 17 октября был зарегистрирован более ста лет назад: в 1911 году столбики термометра показали минус 12,3 градуса.

Помимо этого, прошлой ночью Подмосковье местами встретилось с первыми заморозками.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 октября

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