Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 октября

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В субботу, 17 октября, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков.

В Москве температура воздуха опустится до шести-восьми градусов, в Подмосковье прогнозируют от пяти до десяти градусов выше нуля. Ветер ожидается переменный, со скоростью от двух до семи метров в секунду.

При этом содержание кислорода в воздухе уменьшится почти на 14-16 единиц, что грозит ухудшением самочувствия метеочувствительных людей и лиц с заболеваниями органов дыхания, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.

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