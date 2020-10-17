Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 октября
В субботу, 17 октября, в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков.
В Москве температура воздуха опустится до шести-восьми градусов, в Подмосковье прогнозируют от пяти до десяти градусов выше нуля. Ветер ожидается переменный, со скоростью от двух до семи метров в секунду.
При этом содержание кислорода в воздухе уменьшится почти на 14-16 единиц, что грозит ухудшением самочувствия метеочувствительных людей и лиц с заболеваниями органов дыхания, сообщает портал «Метеоновости».
Ранее москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды.
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