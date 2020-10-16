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Жителей столицы предупредили об усилении ветра в выходные
Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Жителей столицы предупредили об усилении ветра в выходные

Юлия Захарова

Город

Москвичам пообещали усиление ветра в предстоящие выходные. Об этом в пятницу, 16 октября, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— В субботу вечером и весь день в воскресенье погода будет определяться циклоном: очень сильный ветер, ожидается до 13 метров в секунду, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в столице объявили «желтый» уровень опасности на период 17–18 октября из-за усиления ветра и мокрого снега.

Тем не менее Синенков также заявлял, что заморозки и снег вряд ли придут в Москву в предстоящие выходные. В Московской области также столбики термометров не будут опускаться ниже нуля градусов.

Читайте также: Слабые ночные заморозки ожидаются в предстоящие выходные в Москве

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