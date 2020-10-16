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Синоптик оценил вероятность заморозков в предстоящие выходные в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптик оценил вероятность заморозков в предстоящие выходные в Москве

Юлия Захарова

Город

Заморозки и снег вряд ли придут в столицу в предстоящие выходные. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

— Мы сегодня ночью (с 16 на 17 октября — прим. «ВМ») в Москве ожидаем без существенных осадков. Температура ноль — плюс два градуса, поэтому то, что пойдет снег, — это маловероятно. Речь идет не об установлении снежного покрова, а о появлении при наличии дождя мелких снежинок в воздухе, — отметил он.

Синоптик добавил, что в ближайшие дни не ожидается понижения температуры воздуха до отрицательной. В Московской области также столбики термометров не будут опускаться ниже нуля градусов.

Как подчеркнул Синенков, вероятность заморозков остается, но она невелика. В ночь с субботы на воскресенье (17–18 октября — прим. «ВМ») местами пройдет дождь с мокрым снегом, передает РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в столице объявили «желтый» уровень опасности на период 17–18 октября из-за усиления ветра и мокрого снега.

Читайте также: Слабые ночные заморозки ожидаются в предстоящие выходные в Москве

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