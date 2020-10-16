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«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 17–18 октября из-за мокрого снега
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 17–18 октября из-за мокрого снега

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве 17–18 октября из-за усиления ветра и мокрого снега. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Отмечается, что в выходные дни местами в столичном регионе возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Предупреждение действует с 21:00 17 октября до 21:00 18 октября.

По данным синоптиков, температура воздуха в субботу днем составит плюс 5–7 градусов, а в воскресенье — плюс 6–8 градусов, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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