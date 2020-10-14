Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Слабые ночные заморозки ожидаются в предстоящие выходные в Москве. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в пятницу, 16 октября, в столичный регион придут холодные массы. Ночью ожидается плюс 5–7 градусов, а по области — плюс 3–8 градусов.

В выходные похолодает сильнее. Ночью ожидается до нуля градусов, местами не исключены слабые заморозки. Днем прогнозируется от двух до семи градусов выше нуля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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