Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Слабые ночные заморозки ожидаются в предстоящие выходные в Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Слабые ночные заморозки ожидаются в предстоящие выходные в Москве

Кирилл Николаев

Город

Слабые ночные заморозки ожидаются в предстоящие выходные в Москве. Об этом в среду, 14 октября, сообщили в центре погоды «Фобос».

По данным синоптиков, в пятницу, 16 октября, в столичный регион придут холодные массы. Ночью ожидается плюс 5–7 градусов, а по области — плюс 3–8 градусов.

В выходные похолодает сильнее. Ночью ожидается до нуля градусов, местами не исключены слабые заморозки. Днем прогнозируется от двух до семи градусов выше нуля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Температура в среду в Москве едва не дотянула до рекорда XIX века

заморозкиОктябрьМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Хватит гнобить Настасью Самбурскую

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хотела похудеть — убила сына

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Ешьте больше ярких фруктов и овощей

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Все мнения
О проекте