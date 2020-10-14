Температура в среду в Москве едва не дотянула до рекорда XIX века

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Температура в среду, 13 октября, в Москве едва не дотянула до рекорда XIX века. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в среду температура воздуха в столице достигла 17,4 градуса. Рекорд времен правления царя Александра III все-таки устоял. В этот же день в 1889 году температура воздуха составила 18 градусов.

Вильфанд отметил, что теплая погода сохранится в столице в четверг, 15 октября. Он заявил, что с пятницы, 16 октября, в Москве ожидается похолодание. Температура может упасть ниже двузначной отметки, сообщает РИА Новости.

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