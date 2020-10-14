Москвичам пообещали мокрый снег и резкое похолодание на выходных

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В эти выходные в Москве ожидается похолодание до нуля градусов и мокрый снег. Он может выпасть утром и ночью, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Она отметила, что среда, 14 октября, будет самым теплым днем на неделе, тогда как в пятницу погода резко поменяется.

— Нас пересечет холодный атмосферный фронт и произойдет резкая смена температурного режима и режима осадков. Если накануне у нас еще возможны дожди, то уже в выходные, особенно в ночные и утренние часы, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, — пояснила эксперт в беседе с РИА Новости.

Метеоролог уточнила, что температура приобретет стандартные для своего времени значения. На данный момент она выше нормы на 5-6 градусов. В столице на этих выходных столбики термометров в дневное время суток покажут 5-7 градусов тепла, ночью будет холодать до нуля. Также усилится ветер.

Помимо этого, в столичный регион могут прийти первые заморозки, добавляет Позднякова.

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