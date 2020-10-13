Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Октябрь в Москве может стать рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости» во вторник, 13 октября.

Отмечается, что в октябре температура воздуха в столице превышала норму на 2-7 градуса. Среднее значение температуры составило плюс 12,3 градуса.

— Подобного тепла и столь длительного периода сухой погоды в октябре история не знает. За весь ряд инструментальных наблюдений над погодой, проводимых в Москве с 1879 года, самым теплым пока остается октябрь 2008 года, — уточнили в сообщении.

В тот октябрь, рассказали синоптики, средняя температура за месяц составила плюс 9 градусов.

На этой неделе температура воздуха в Москве также будет выше нормы. Существенно похолодает только к субботе, 17 октября, добавили на сайте.

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