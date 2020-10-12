Дожди и похолодание ожидаются в Москве в конце недели

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Теплая погода сохранится в Москве в первой половине текущей недели. С четверга, 15 октября, прогнозируются дожди и похолодание.

Температура воздуха во вторник и среду, 13 и 14 октября, не опустится ниже 17 градусов тепла. Ночью будет держаться на отметке в 8–10 градусов. В эти дни также ожидается переменная облачность.

15 октября пройдет небольшой дождь, а столбики термометров могут опуститься до плюс 13 градусов. Осадки задержатся в городе до 17 октября. Температура воздуха с каждым днем будет понижаться на несколько градусов. Так, в субботу, 17 октября, температура будет на уровне плюс 5–10 градусов тепла, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее синоптики сообщали, что первый снег ожидается в Москве уже в выходные дни.

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