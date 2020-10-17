Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий. Как рассказал в субботу, 17 октября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег в московском регионе.

Предстоящей ночью и утром местами возможна гололедица.

— В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды, — пояснил заммэра.

Аварийные бригады готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, кровли зданий, дорожных знаков и указателей. При необходимости будет проведена противогололедная обработка особо опасных мест улично-дорожной сети.

Петр Бирюков также призвал горожан быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

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