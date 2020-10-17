Москвичей предупредили о снеге и сильном ветре 18 октября
В воскресенье, 18 октября, в столице выпадет до одной трети месячной нормы осадков. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили на сайте центра погоды «Фобос».
Отмечается, что ночью в Москве столбик термометра опустится до плюс 2–4 градусов. Жителей столицы предупредили о мокром снеге, а также сильном ветре, порывы которого будут достигать 15–20 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 17 октября, в Москве похолодало до плюс 1,9 градуса. Это стало самым низким температурным значением за весь сезон.
Читайте также: Октябрь в Москве может стать рекордно теплым