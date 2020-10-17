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Москвичей предупредили о снеге и сильном ветре 18 октября
Фото: facebook.com / belarusbyofficial / Леонид Щеглов

Москвичей предупредили о снеге и сильном ветре 18 октября

Юлия Ямпольская

Город

В воскресенье, 18 октября, в столице выпадет до одной трети месячной нормы осадков. Об этом в субботу, 17 октября, сообщили на сайте центра погоды «Фобос».

Отмечается, что ночью в Москве столбик термометра опустится до плюс 2–4 градусов. Жителей столицы предупредили о мокром снеге, а также сильном ветре, порывы которого будут достигать 15–20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 17 октября, в Москве похолодало до плюс 1,9 градуса. Это стало самым низким температурным значением за весь сезон.

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