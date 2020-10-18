Прогноз погоды на неделю в Москве: синоптики ожидают первый снег и «барическое дно»

Осень, первый снег в Москве. Дождь, зонт / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Москвичам придется приготовиться к холодам, дождям и мокрому снегу. Уже в воскресенье, 18 октября, мощный балканский циклон начнет активно атаковать столичный регион, обрушив до трети от всей месячной нормы осадков — до 13–18 миллиметров. О том, каким будет прогноз погоды в Москве на неделю корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал метеоролог Александр Голубев.

Начало недели в столице, по словам эксперта, пройдет в тылу циклона. То есть сохранится холодная погода: в ночные часы ожидается около нуля градусов, заморозки. Днем столбики термометров поднимутся до 3–5 градусов с отметкой «плюс».

В ночные часы температурные показатели начнут падать до +2…+4 градусов по Москве и до 0…+5 — по области. Осадки ожидаются в регионе на протяжении всей недели.

— Преимущественно осадки будут в виде ливневых дождей, а в среду, 21 октября, выпадет первый мокрый снег. Кроме того, во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15–20 метров в секунду, — говорит эксперт.

Такие же погодные условия сохранятся до среды, 21 октября, а в этот день москвичей ожидает первый небольшой мокрый снег.

— В дневные часы температурные показатели не упадут ниже +2…+4 градусов. Но будет идти снег, правда, он не приведет к формированию снежного покрова, поскольку осадков будет немного, и снег сразу начнет таять, — объяснил специалист.

Улучшение погодных условий наступит с четверга, 22 октября. Несмотря на пасмурную погоду и дожди, столбики термометров начнут повышаться. И в дневные часы они покажут +5…+6, а ночью — +3…+5 градусов. Все потому, что арктическое вторжение после сменится атлантическим теплом, и столбики термометров к пятнице, 23 октября, и следующим выходным поднимутся до +7…+12 градусов.

По словам метеоролога, в этот период ожидается резкое падение атмосферного давления, которое окажется на «барическом дне» — с 754 до 733 миллиметров ртутного столба. Что естественным образом отразится на самочувствии метеозависимых.

По словам врача-терапевта Елены Аксеновой, в период резких скачков атмосферного давления недомогание могут чувствовать люди с заболеваниями сердца.

— Речь идет о гипотониках, у которых и без того пониженное давление, а при такой погоде оно еще больше понижается. У кого, наоборот, давление и без того высокое, может еще сильнее повысится, — предупредила врач.

По этой причине эксперт рекомендовала не утруждать себя физической и умственной активностью, соблюдать гигиену сна и отказаться от пагубных привычек. Врач предупредила, что несоблюдение правил и предписаний медиков может привести к приступам и даже инсульту.

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