Первый снег выпал в ряде регионов России

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дождь, мокрый снег и сильный ветер ожидается более чем в половине регионов России. Жители Нижнего Новгорода в числе первых ощутили последствия ненастной погоды – улицы города затопил ливень, а на дорогах начались километровые пробки.

Первый снег спровоцировал множество аварий в центре и на северо-западе страны. В Вологде на мосту 800-летия за короткий промежуток времени столкнулись десять машин, передает портал «Пятый канал».

Первый снег выпал также в Карелии, Псковской области, Череповце и еще десятке регионов.

Кроме того, в Ярославле снег стал причиной крупной аварии: водитель легковушки не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в фуру.

Неблагоприятная погода обещана и в культурной столице. В Петербурге вторые сутки идет дождь, но скоро, по словам синоптиков, его сменит мокрый снег.

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