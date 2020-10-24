Синоптики рассказали о погоде в Москве 24 октября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В субботу, 24 октября, столичный регион будет находиться в южной части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9-11 градусов. В Подмосковье температура ожидается 6-11 градусов тепла.

Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области снова температура будет выше климатической нормы, сохранится неустойчивое атмосферное давление и возмущенный геомагнитный фон, содержание кислорода пониженное. Специалисты добавили, что погодообусловленные недомогания бывают не только у людей пожилого возраста или при наличии хронических болезней. Когда меняется погода, метеопатические реакции могут развиваться и у лиц молодого возраста с неосложненным анамнезом и даже у детей и подростков. Это ответные реакции организма при снижении защитных сил, переутомлении, что может проявляться сосудистыми нарушениями, головной болью, одышкой или сердцебиением, возможны тревога, раздражительность или апатия без видимых причин.

Рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе. Также справиться с осенней хандрой помогут ванны с морской солью и эфирными маслами, травяные чаи.

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